La parola dell’anno per il Cambridge Dictionary è ispirata a Taylor Swift e Travis Kelce ecco qual è

Il Cambridge Dictionary ha annunciato la parola dell’anno 2025, e la scelta è ricaduta su un termine che riflette perfettamente l’era dei social media e dell’ossessione per le celebrity: “parasocial”. La popolarità di questa parola è stata amplificata proprio dalla relazione tra Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce, che ha catalizzato l’attenzione globale dei fan. Il termine parasocial descrive quella particolare sensazione che prova una persona quando sente di avere una relazione con un personaggio famoso, nonostante non lo conosca personalmente. È esattamente ciò che milioni di Swifties hanno sperimentato seguendo ogni dettaglio della storia d’amore tra la popstar e la stella della NFL. 🔗 Leggi su Cultweb.it

