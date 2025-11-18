La parola a Circe di Adriana Rigano | in scena per Musicamente
Circe, la maga dell’inganno e dell’incanto, ci guarda da secoli attraverso gli occhi degli altri. Ma cosa accade quando, finalmente, è lei a raccontarsi? Si chiama La parola a Circe, lo spettacolo ideato e diretto da Adriana Rigano che è un viaggio in quella zona luminosa e ambigua dove il mito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
LE VOCI DEL MITO – LA PAROLA A CIRCE Sabato 22 novembre 2025 – Ore 21.00 Teatro Fontarò, Largo Lituania 10 – Palermo. Circe, la maga dell’inganno e dell’incanto, ci guarda da secoli attraverso gli occhi degli altri. Ma cosa accade quando, fina - facebook.com Vai su Facebook
La parola a Circe di Adriana Rigano in scena per MusicaMente - Circe, la maga dell’inganno e dell’incanto, ci guarda da secoli attraverso gli occhi degli altri. Come scrive blogsicilia.it