La nuova via Riva Reno Navigli ’made in Bo’ e binari del tram Il 29 l’inaugurazione

I Navigli bolognesi inaugurano ufficialmente sabato 29 novembre alle 18. " Via Riva Reno viene riconsegnata alla città", annuncia Palazzo d’Accursio. Dopo mesi di cantieri del tram, non senza polemiche a causa dell’impatto su attività ed esercizi commerciali, il cuore del centro storico rivede la luce. Finiti i lavori, la strada avrà anche il suo canale scoperto. L’annuncio, in verità, il sindaco Matteo Lepore l’aveva anticipato già qualche giorno fa con un video sui social dove il sindaco svelava le luci ai lati del corso d’acqua, nuove balaustre e ringhiere a protezione del ’naviglio’, più verde e le rotaie della linea Rossa del tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

