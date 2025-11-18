La nuova via Riva Reno Navigli ’made in Bo’ e binari del tram Il 29 l’inaugurazione

I Navigli bolognesi inaugurano ufficialmente sabato 29 novembre alle 18. " Via Riva Reno viene riconsegnata alla città", annuncia Palazzo d’Accursio. Dopo mesi di cantieri del tram, non senza polemiche a causa dell’impatto su attività ed esercizi commerciali, il cuore del centro storico rivede la luce. Finiti i lavori, la strada avrà anche il suo canale scoperto. L’annuncio, in verità, il sindaco Matteo Lepore l’aveva anticipato già qualche giorno fa con un video sui social dove il sindaco svelava le luci ai lati del corso d’acqua, nuove balaustre e ringhiere a protezione del ’naviglio’, più verde e le rotaie della linea Rossa del tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nuova via Riva Reno . Navigli ’made in Bo’ e binari del tram . Il 29 l’inaugurazione

Leggi anche questi approfondimenti

• NUOVA RECENSIONE • Irene è stata da Elisa, a Riva del Garda, per il suo workshop di oreficeria. Ecco cosa ci dice, fiera della sua realizzazione! "Il workshop è stato molto istruttivo, Elisa è molto chiara ed esaustiva nelle spiegazioni e ti guida nell'esecuzion - facebook.com Vai su Facebook

La nuova via Riva Reno . Navigli ’made in Bo’ e binari del tram . Il 29 l’inaugurazione - Alle 18 performance artistiche e musicali e una festa di strada per celebrare il canale scoperto e la fine dei lavori della linea Rossa. Riporta ilrestodelcarlino.it

La performance musicale per l’inaugurazione della nuova via Riva Reno - musicale per celebrare il ritorno dell’acqua e dello spazio pubblico come elementi d ... Da ilrestodelcarlino.it

Via Riva di Reno, c'è la data per la riapertura della strada. Il Comune di Bologna: «Una performance artistico-musicale per celebrare il ritorno dell’acqua e dello spazio ... - L'appuntamento, per celebrare il canale scoperto nell'ambito dei lavori del tram, è in programma il 29 novembre ... corrieredibologna.corriere.it scrive