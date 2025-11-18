La nuova artiglieria di Putin | perché il Krasnopol-M2 è centrale nella dottrina russa

Ilgiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca compie un nuovo passo verso la piena integrazione delle armi di precisione nella propria strategia militare, con la consegna di ulteriori lotti di proiettili guidati Krasnopol-M2 alle forze impegnate in Ucraina. L’annuncio, diffuso dalla Rostec State Corporation tramite la controllata High Precision Systems Holding Company, segna una tappa rilevante nel processo di modernizzazione dell’artiglieria russa, sempre più orientata alla superiorità tecnologica e alla riduzione dei tempi di reazione operativa. Secondo quanto riportato dall’agenzia TASS, la distribuzione di queste munizioni di precisione risponde a un’esigenza tattica ormai imprescindibile nei fronti orientali e meridionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la nuova artiglieria di putin perch233 il krasnopol m2 232 centrale nella dottrina russa

© Ilgiornale.it - La nuova artiglieria di Putin: perché il Krasnopol-M2 è centrale nella dottrina russa

Altre letture consigliate

Ucraina e il rischio di una nuova guerra mondiale, così Putin e il suo desiderio di immortalità stanno minando il futuro dell'Occidente. Commento - Ucraina e il rischio di una nuova guerra mondiale, così Putin e il suo desiderio di immortalità stanno minando il futuro dell'Occidente Da Pechino Xi jinping, uomo che ha forzato la costituzione ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Artiglieria Putin Perch233