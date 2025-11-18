La nuova artiglieria di Putin | perché il Krasnopol-M2 è centrale nella dottrina russa

Mosca compie un nuovo passo verso la piena integrazione delle armi di precisione nella propria strategia militare, con la consegna di ulteriori lotti di proiettili guidati Krasnopol-M2 alle forze impegnate in Ucraina. L’annuncio, diffuso dalla Rostec State Corporation tramite la controllata High Precision Systems Holding Company, segna una tappa rilevante nel processo di modernizzazione dell’artiglieria russa, sempre più orientata alla superiorità tecnologica e alla riduzione dei tempi di reazione operativa. Secondo quanto riportato dall’agenzia TASS, la distribuzione di queste munizioni di precisione risponde a un’esigenza tattica ormai imprescindibile nei fronti orientali e meridionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova artiglieria di Putin: perché il Krasnopol-M2 è centrale nella dottrina russa

