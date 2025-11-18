La nuova app di Alia Plures fa centro in pochi giorni migliaia di nuovi iscritti
Firenze, 18 novembre 2025 – C’è anche chi ci scherza su: “Ero contento di aver pagato la Tari. Mai pensato di scriverlo”, si legge in un post pubblicato su LinkedIn da un designer toscano (Ugo Possenti, ndr) riguardo alla nuova app ‘davvero ben fatta’ di Alia Plures. Si tratta di Aliapp, la piattaforma digitale di Plures Alia; nelle scorse settimane è stata completamente rinnovata. Un passaggio necessario in questo momento storico per consentire un dialogo sempre più veloce e funzionale tra l’utente e il gestore dei servizi ambientali che opera nelle province di Firenze, Pistoia e Prato. Un modo che permette anche di risparmiare tempo evitando di mettersi in coda per parlare con il call center e di avanzare le proprie richieste quando fa più comodo, per esempio negli orari in cui sarebbe impossibile parlare con un operatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
