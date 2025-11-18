La notte nel cuore quando Sevilay torna a casa | prima avviene la tragedia
Nuh e Sevilay ne La notte nel cuore continuano a generare dei colpi di scena. Questa volta li vedremo protagonisti di un particolare omicidio. Facendo il punto della situazione, la ragazza ha da poco lasciato la Cappadocia, trasferendosi a Istanbul, senza dire niente a nessuno. Infatti, ha preferito non salutare i Sansalan e lasciare solo un messaggio di ringraziamento. Nonostante questo, Nuh è consapevole che c’è chi conosce la posizione della sua amata e tra questi c’è Nazim. Attualmente Sevilay si trova nella capitale turca e inizia a lavorare nella stessa azienda del suo fratello biologico Andac, per avvicinarsi alla sua famiglia d’origine. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 23 novembre: Sumru non perdona Tahsin, Esma chiede il divorzio a Esat - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 23 novembre alle ore 21:20 su Canale5: Sumru non perdona Tahsin, Esat agli ...
La notte nel cuore, anticipazioni 25/11: Nuh e Sevilay hanno un tragico incidente - Andac perde la vita e la polizia avvia le indagini su quanto accaduto, mentre Halil prosegue il suo piano di seduzione, riuscendo ad ammaliare Canan ...
La notte nel cuore, spoiler 37ª puntata: Nuh salva la sua amata dall'abuso di suo fratello - Sevilay si farà assumere da suo fratello e lui tenterà di abusare di lei nella 37ª puntata de La notte nel cuore di domenica 23 novembre: la ragazza non gli dirà la sua vera identità.