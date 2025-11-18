Nuh e Sevilay ne La notte nel cuore continuano a generare dei colpi di scena. Questa volta li vedremo protagonisti di un particolare omicidio. Facendo il punto della situazione, la ragazza ha da poco lasciato la Cappadocia, trasferendosi a Istanbul, senza dire niente a nessuno. Infatti, ha preferito non salutare i Sansalan e lasciare solo un messaggio di ringraziamento. Nonostante questo, Nuh è consapevole che c’è chi conosce la posizione della sua amata e tra questi c’è Nazim. Attualmente Sevilay si trova nella capitale turca e inizia a lavorare nella stessa azienda del suo fratello biologico Andac, per avvicinarsi alla sua famiglia d’origine. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La notte nel cuore, quando Sevilay torna a casa: prima avviene la tragedia