, 18 novembre. Questa sera, martedì 18 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 36esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito, che lui non le ha mai torto un capello e che la storia della violenza è una menzogna; mentre sta per uscire dall’edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 36esima puntata