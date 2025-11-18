La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 36esima puntata

Tpi.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, 18 novembre. Questa sera, martedì 18 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 36esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito, che lui non le ha mai torto un capello e che la storia della violenza è una menzogna; mentre sta per uscire dall’edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla. 🔗 Leggi su Tpi.it

la notte nel cuore le anticipazioni trama e cast della 36esima puntata

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 36esima puntata

Approfondisci con queste news

notte cuore anticipazioni tramaLa notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 36esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 36esima puntata del 18 novembre 2025 su Canale 5. Riporta tpi.it

notte cuore anticipazioni tramaLe anticipazioni di stasera di “La notte nel cuore”: Samet muore e Hikmet perde potere - L a famiglia Sansalan è ancora scossa dagli eventi drammatici delle ultime ore. Scrive iodonna.it

notte cuore anticipazioni tramaLa notte nel cuore anticipazioni trama 18 novembre 2025 - Martedì 18 novembre 2025, la trama prende una piega drammatica: Samet Sansalan, uno dei personaggi più al ... Si legge su novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Trama