La Notte nel Cuore anticipazioni trentasettesima puntata di domenica 23 novembre 2025
Nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 23 novembre 2025, Tahsin è disposto a tutto pur di farsi perdonare da Sumru. L’uomo riesce infatti a localizzare dove si è nascosta la compagna e la raggiunge a Konya per chiederle perdono per non aver creduto alla sua versione dei fatti sulla violenza subita da Halil tanti anni prima. Delusa, Sumru non accetta però le scuse di Tahsin. Ecco le anticipazioni. . 1×91 (2^ parte): Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 23 novembre: Sumru non perdona Tahsin, Esma chiede il divorzio a Esat - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 23 novembre alle ore 21:20 su Canale5: Sumru non perdona Tahsin, Esat agli ... Si legge su fanpage.it
La notte nel cuore, appuntamento del 23/11: Melek e Harika si alleano - Nel corso della trentasettesima puntata della soap turca La notte nel cuore, che andrà in onda su Canale 5 domenica 23 novembre 2025, Melek e la sorellastra Harika uniranno le loro forze per ... Lo riporta it.blastingnews.com
Le anticipazioni di stasera di “La notte nel cuore”: Samet muore e Hikmet perde potere - L a famiglia Sansalan è ancora scossa dagli eventi drammatici delle ultime ore. Lo riporta iodonna.it