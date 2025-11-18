Nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 23 novembre 2025, Tahsin è disposto a tutto pur di farsi perdonare da Sumru. L’uomo riesce infatti a localizzare dove si è nascosta la compagna e la raggiunge a Konya per chiederle perdono per non aver creduto alla sua versione dei fatti sulla violenza subita da Halil tanti anni prima. Delusa, Sumru non accetta però le scuse di Tahsin. Ecco le anticipazioni. . 1×91 (2^ parte): Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni trentasettesima puntata di domenica 23 novembre 2025