La navigatrice Francesca Clapcich | Route du Rhum test fondamentale verso il Vendée Globe 2028

Francesca Clapcich è stata l'ospite speciale dell'ultimo appuntamento di "Mare Aperto", periodico di vela condotto da Stefano Vegliani e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 37enne italo-americana è reduce da un'impresa straordinaria, che le ha consentito di diventare la prima velista azzurra della storia in campo femminile a salire sul podio della Transat nella classe IMOCA, arrivando seconda in coppia con il britannico Will Harris in occasione della Transat Café L'Or 2025 da Le Havre alla Martinica. " È stata una bella battaglia in mare con Ambrogio Beccaria, ovviamente fa sempre piacere quando c'è concorrenza di un livello così alto.

