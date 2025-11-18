La navigatrice Francesca Clapcich | Route du Rhum test fondamentale verso il Vendée Globe 2028
Francesca Clapcich è stata l’ospite speciale dell’ultimo appuntamento di “Mare Aperto”, periodico di vela condotto da Stefano Vegliani e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 37enne italo-americana è reduce da un’impresa straordinaria, che le ha consentito di diventare la prima velista azzurra della storia in campo femminile a salire sul podio della Transat nella classe IMOCA, arrivando seconda in coppia con il britannico Will Harris in occasione della Transat Café L’Or 2025 da Le Havre alla Martinica. “ È stata una bella battaglia in mare con Ambrogio Beccaria, ovviamente fa sempre piacere quando c’è concorrenza di un livello così alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Francesca Clapcich, la regina italiana dell’oceano, torna protagonista a “Mare Aperto”, il periodico di vela di OA Sport TV condotto da Stefano Vegliani. Dopo l’esperienza straordinaria alla Ocean Race, Francesca non si ferma: continua a inseguire il suo gran - facebook.com Vai su Facebook
La prima italiana sul podio della Transat IMOCA: la nuova impresa di Francesca Clapcich - Francesca Clapcich, la regina italiana dell’oceano, torna protagonista a “Mare Aperto”, il periodico di vela di OA Sport TV condotto da Stefano Vegliani. Si legge su oasport.it