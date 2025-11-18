La musica elettronica protagonista in un Capodanno lungo quattro notti C' è attesa per Galactica Nye

Riminitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna "Galactica Nye" con una programmazione di altissimo livello, un festival di quattro giorni dedicato al meglio della musica elettronica nazionale e internazionale, prodotto da Cocoricò. L’evento atteso per sabato 27 e mercoledì 31 dicembre, giovedì 1 e lunedì 5 gennaio 2026 si svolgerà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

