La musica elettronica protagonista in un Capodanno lungo quattro notti C' è attesa per Galactica Nye
Torna "Galactica Nye" con una programmazione di altissimo livello, un festival di quattro giorni dedicato al meglio della musica elettronica nazionale e internazionale, prodotto da Cocoricò. L’evento atteso per sabato 27 e mercoledì 31 dicembre, giovedì 1 e lunedì 5 gennaio 2026 si svolgerà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Four Tet, uno dei musicisti e produttori inglesi contemporanei più importanti della musica elettronica internazionale. Salirà sul palco dei Magazzini Generali, venerdì 27 marzo 2026! Opening sarà il dj camoufly Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musi - facebook.com Vai su Facebook
I Pinguini Tattici Nucleari protagonisti del grande concerto di Capodanno in piazza della Vittoria - Gli appuntamenti di Capodanno a Genova proseguono nel segno della festa e della musica: saranno i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti clou della serata del 31 dicembre che saluterà l’arrivo del 2026, ... Lo riporta genovatoday.it
Concerto dei Pinguini Tattici nucleari per salutare il Capodanno 2026 - Saranno i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti clou della serata del 31 dicembre che saluterà l'arrivo del 2026, in una grande festa di musica in piazza della Vittoria, organizzata dal Comune di Genov ... Da rainews.it
Capodanno a Siena: Irama protagonista in piazza del Campo - Il cantautore, tra i più amati della scena pop italiana, sarà il protagonista del Concerto di Capodanno in piazza del Campo. Da msn.com