La musica elettronica protagonista in un Capodanno lungo quattro notti C' è attesa per Galactica Nye

Torna "Galactica Nye" con una programmazione di altissimo livello, un festival di quattro giorni dedicato al meglio della musica elettronica nazionale e internazionale, prodotto da Cocoricò. L’evento atteso per sabato 27 e mercoledì 31 dicembre, giovedì 1 e lunedì 5 gennaio 2026 si svolgerà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it