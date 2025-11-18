La mul?i ani România! Aspettando il giorno della festa nazionale
La mul?i ani România! – Festa Nazionale 2025 a Padova. Giovedì 27 novembre, ore 19, Galleria del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (Università di Padova). Una serata dedicata alla cultura romena, con un intervento sulla Giornata della Grande Unione, seguito da un concerto di musica e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Oh, c'è qualcosa che mi sta aspettando. Forse un giorno avrò una rivelazione improvvisa e potrò vedere l’altra faccia di questo enorme, grottesco scherzo. E allora riderò. E saprò cos'è la vita.» Sylvia Plath #notteinarte @Atutti A domani Pablo Picasso Vai su X
Una storia al giorno, aspettando il #Natale... #libriperragazzi #calendariodellavvento #aspettandoilnatale Paoline Per INFO e ACQUISTO del libro http://l.paoline.it/x24raccontidinatale - facebook.com Vai su Facebook