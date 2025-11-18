La mossa di Fratelli d' Italia per alzare il tetto dei pagamenti in contanti a 10mila euro

18 nov 2025

Tra la valanga di emendamenti presentati in Commissione Bilancio al Senato per la legge di bilancio, ce n'è uno presentato da Fratelli d'Italia che punta ad alzare il tetto per i pagamenti elettronici a 10mila euro, il doppio degli attuali 5mila euro.

la mossa di fratelli d italia per alzare il tetto dei pagamenti in contanti a 10mila euro

© Today.it - La "mossa" di Fratelli d'Italia per alzare il tetto dei pagamenti in contanti a 10mila euro

