La morte in fabbrica di Luana D’Orazio assolto il tecnico manutentore

Prato, 18 novembre 2025 – Un abbraccio liberatorio dopo la lettura della sentenza di assoluzione. Le parole del giudice monocratico Jacopo Santinelli sono state accolte così da Mario Cusimano, tecnico manutentore che era imputato davanti al Tribunale di Prato per il caso della morte di Luana D'Orazio. La tragica morte. Luana aveva 22 anni, mamma di un bimbo che all'epoca aveva solo 5 anni e mezzo; rimase schiacciata dall' orditoio a cui era addetta, all'Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo, il 3 maggio 2021. Per quella vicenda i titolari dell'azienda, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, hanno già patteggiato una pena rispettivamente a due anni e a un anno e mezzo per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche.

