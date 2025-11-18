Firenze, 18 novembre 2025 – “ll tempo, in un’indagine per omicidio colposo, non è un dettaglio: è un elemento probatorio. Gli inquirenti devono stabilire quanto sia trascorso dall’ultima volta in cui Leonardo è stato visto vigile e in sicurezza alla terribile scoperta del suo corpo senza vita. Parliamo di minuti che possono fare la differenza tra un evento tragico ma inevitabile e un evento forse evitabile, se la vigilanza fosse stata continua o più efficace”. A dirlo è l’ avvocato penalista Elisa Gamerra, alla quale abbiamo rivolto una serie di domande per far meglio luce su quel che potrebbe accadere alle persone coinvolte, maestre in primis, nella terribile vicenda di Leonardo Ricci, morto a due anni mentre giocava nel giardino dell’asilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La morte atroce di Leo all'asilo e l'indagine sulle maestre: "Le colpe? Vigilanza, prudenza e assistenza, tempi decisivi per stabilire la verità"