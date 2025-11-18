La mia storia tra le dita | Grignani e Pausini trovano l’accordo

Ildifforme.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato trovato l'accordo tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sulla cover del brano La mia storia tra le dita dopo che l'artista aveva fatto causa alla collega. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la mia storia tra le dita grignani e pausini trovano l8217accordo

© Ildifforme.it - La mia storia tra le dita: Grignani e Pausini trovano l’accordo

