La mental coach Romanazzi inaugura la nuova rassegna Il Ritmo delle Cose

FASANO - Il Comune di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, alza il sipario su “Il Ritmo delle Cose”, la rassegna pensata per dialogare con le nuove generazioni, offrendo visioni e strumenti per decifrare la complessità del presente e costruire il futuro. Cinque appuntamenti a ingresso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Il mental coach analizza l'Italia di Gattuso: "Ecco cosa bisogna fare" - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Tudor in versione mental coach: “Alleno nuovi leader” Vai su X

Nicoletta Romanazzi, la mental coach di Jacobs "ingaggiata" da Fedez per Sanremo: «Ha sconfitto i suoi demoni» - All’Ariston i cantanti sono in competizione, tutta Italia tifa per loro come per la propria squadra di calcio, c’è persino la ... Si legge su brescia.corriere.it

Nicoletta Romanazzi, i segreti della mental coach dei vip: «Ho aiutato Fedez a Sanremo e Jacobs a vincere la medaglia d'oro» - Questi sono soltanto alcuni dei nomi che vanta il curriculum di Nicoletta Romanazzi, la mental coach che ha preparato il cantante ... Secondo leggo.it

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Fedez a Sanremo: “L’ho aiutato a non farsi condizionare dal giudizio esterno” - La donna ha supportato il rapper nella sua preparazione e l’ha aiutato a “non farsi condizionare dal giudizio esterno ... Da fanpage.it