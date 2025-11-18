La mediazione | avvocati a confronto

L’ausilio di un notaio per perfezionare il verbale di accordo e lo studio delle decisioni più recenti e controverse in tema di mediazione. Sono le principali novità emerse dalla 32esima assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense che si è conclusa a Monza, organizzata dalla Fondazione Forense di Monza presieduta dall’avvocato Valerio Fioravanti (foto). "L’assemblea è stata un momento privilegiato di confronto, crescita e laboratorio di idee, con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della mediazione quale pratica etica, morale e sociale, oltre che strumento che abbatte il contenzioso giudiziario - il commento di Fioravanti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La mediazione: avvocati a confronto

