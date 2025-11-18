La magia del Natale a Bardolino | mercatini tradizione e pista di pattinaggio sull' acqua

A Bardolino è tutto pronto per accendere la magia del Natale. Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 il paese gardesano si trasformerà in un autentico villaggio natalizio grazie alla nuova edizione di “Natale a Bardolino”, manifestazione promossa dal Comune e dalla Fondazione Bardolino Top. 🔗 Leggi su Veronasera.it

