La madrepatria ci sostiene | il messaggio che allarma Prato dopo l' aggressione contro gli agenti della Digos

Un messaggio, lanciato da alcuni imprenditori cinesi, che invita la comunità imprenditoriale orientale di Prato e di tutto il territorio toscano e nazionale a denunciare ogni tentativo di sciopero, potendo contare sul supporto della Cina, facendo fronte comune anche per sollecitare la stessa madrepatria a fare pressioni sulle istituzioni politiche e sindacali italiane per non "disturbare" l'attività produttiva. Questo, stando a quanto riportato dalla stampa toscana, è quanto rimbalzava ieri sull'app di messaggistica WeChat. Un messaggio che ha raggiunto decine e decine di utenti orientali a seguito di quanto avvenuto ieri a Prato, quando un gruppo di cinesi ha aggredito (oltre ad operai e sindacalisti Sud Cobas) anche due agenti della Digos, mandandoli in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

