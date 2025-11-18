la macagi cingoli si prepara al derby contro chiaravalle

Giusto il tempo di esultare per la vittoria casalinga sul Conversano, che domani alle 18 la Macagi Cingoli disputerà la sfida infrasettimanale a Chiaravalle: un confronto all’insegna del campanile. Sorride alla Macagi la situazione di classifica: è sesta con 10 punti, 4 in meno del binomio di vertice (Cassano Magnago e Siracusa) e a 2 lunghezze dal trio (Bozen, Trieste, Fasano) di quota 12. Tengono banco le condizioni del terzino destro ucraino Navid Nghavialhosseini tra i migliori sabato scorso con 5 gol, costretto a uscire per infortunio al 18’ della ripresa. "Navid ha riportato una forte contusione muscolare al bacino – spiega l’allenatore Antonj Làera – si è sottoposto a una terapia antinfiammatoria per assorbire l’ematoma, dopo essere stato a riposo verificheremo l’esito delle cure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

