La lite al lido e l' agguato mafioso | tutti i retroscena del tentato omicidio di Nicola Vavalle
“La giustizia può essere lenta, ma arriva”: così il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, ha aperto la conferenza stampa in Procura dedicata al blitz dei carabinieri che all’alba di oggi, 18 novembre 2025, ha portato all’esecuzione di cinque provvedimenti cautelari per il tentato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La lite al lido e l'agguato mafioso: tutti i retroscena del tentato omicidio di Nicola Vavalle - I fatti, maturati nell'ambito di una faida tra due famiglie, risalgono al 18 giugno 2016, quando il pregiudicato allora 51enne subì un agguato a colpi di kalashnikov da parte di un commando degli Stri ... Come scrive baritoday.it
