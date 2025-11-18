La lingua italiana per costruire ponti di pace
Il ministro degli Esteri Tajani ha aperto oggi a Villa Madama i lavori della prima Conferenza dell’Italofonia, un appuntamento che segna l’inizio di un percorso di valorizzazione e promozione della lingua italiana. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A Villa Madama nasce la Comunità dell’Italofonia: la lingua italiana diventa ponte globale di pace, cultura e sviluppo Vai su X
Il ciclo di incontri di lingua italiana per stranieri prosegue da ottobre 2025 a giugno 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Tajani a Conferenza Italofonia: "L'Italiano è la lingua della pace" - La lingua deve diventare "veramente strumento, soprattutto per quanto ci riguarda, di pace. Riporta quotidiano.net
ITALOFONIA, TAJANI: ITALIANO LINGUA DI PACE PER COSTRUIRE PONTI - "Con la Dante Alighieri e con il ministro svizzero Cassis abbiamo deciso di dar vita a questa prima Conferenza sull'italofonia, al termine della quale verrà approvato anche un documento ... Secondo 9colonne.it