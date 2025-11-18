La Lazio presenta la nuova aquila ma l’ex falconiere attacca sui social | Quella è sempre la solita Olimpia

La Lazio ha una nuova aquila. La società biancoceleste – a distanza di mesi dal licenziamento di Juan Bernabé e quindi dell’addio di Olimpia – ha ufficializzato sui social una nuova aquila che volerà all’Olimpico prima delle partite del club biancoceleste. Il primo volo arriverà però nel 2026: serviranno settimane per permettere al nuovo falconiere di addestrare l’animale all’usuale giro di campo durante le partite casalinghe della squadra di Lotito. Torna l’aquila, ma torna anche la polemica. Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé per le foto pubblicate online dopo l’intervento di protesi penina, che ha portato a interrompere i voli di Olimpia, il club biancoceleste ha pubblicato sui social una foto di un’altra aquila reale, accompagnata dalla scritta: “Presentiamo la nuova aquila”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Lazio presenta la nuova aquila, ma l’ex falconiere attacca sui social: “Quella è sempre la solita Olimpia”

