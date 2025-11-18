La lapide dei duchi Estensi | Ben venga la targa ma niente revisionismo

"Nessuno disconosce il diritto di ricordare i duchi estensi - ribadisco: estensi! - ma altra cosa è scrivere che la casa d’ Austria ‘ha contribuito a dar vita all’ Unità d’ Italia". Il consigliere comunale del Partito Repubblicano Paolo Ballestrazzi replica all’ex ministro Carlo Giovanardi sulla lapide sulla facciata dell’Accademia. "Tutti i vocabolari da me consultati – sottolinea Ballestrazzi - spiegano che ‘dar vita’ significa significa ‘fare nascere’ e dato che l’ esercito ducale è sempre stato schierato contro coloro che volevano realizzare il processo unitario è evidente la contraddizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

