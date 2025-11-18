La grandinata che nessuno si aspettava | Abbiamo sentito la scarica sul tetto
Che ci sarebbe stato un peggioramento del meteo, con l’ingresso di un vortice di aria fredda, era cosa nota; certo, aspettarsi una grandinata di 17 novembre non era però così scontato. Invece, è proprio quello che è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.Temporale e ghiaccio dall’altoPrima un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
