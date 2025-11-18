La Germania si qualifica ai Mondiali rischiava i playoff | poteva incontrare l'Italia agli spareggi

La Germania evita la beffa e si qualifica ai Mondiali 2026 vincendo per 6-0 contro la Slovacchia: rischiava di fare gli spareggi, avrebbe potuto incontrare l'Italia in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Slovacchia vince allo scadere contro l'Irlanda del Nord Il 17 novembre scontro diretto con la Germania: serviranno i 3 punti per il pass diretto al Mondiale Per Noa Lang solo panchina contro la Polonia di Zielinski, ma qualificazione ad un passo #Lob - facebook.com Vai su Facebook

