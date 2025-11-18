La Germania si qualifica ai Mondiali rischiava i playoff | poteva incontrare l'Italia agli spareggi

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania evita la beffa e si qualifica ai Mondiali 2026 vincendo per 6-0 contro la Slovacchia: rischiava di fare gli spareggi, avrebbe potuto incontrare l'Italia in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

