La forza di una donna anticipazioni 19 novembre | Sirin si sente umiliata dal nuovo lavoro

La forza di una donna torna anche martedì 19 novembre con una puntata che si concentra sul fronte lavorativo: se Sirin pensa di essere sprecata per il nuovo lavoro, Enver fa ad Hatice una proposta inaspettata. L'intreccio tra vita familiare e problemi economici rende ancora più intensa la dizi turca di Canale 5, La forza di una donna, che nella puntata del 19 novembre (alle 16.00) promette nuovi colpi di scena. Prima di scoprire tutti i dettagli con le anticipazioni del nuovo episodio, però, facciamo il punto su ciò che è successo nei giorni precedenti. La forza di una donna, ove eravamo rimasti: la strana "famiglia allargata" di Bahar Emre è soddisfatto del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, dove le due donne si dimostrano affidabili e piene di energia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

