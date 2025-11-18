La fondazione Pescarabruzzo approva la nuova programmazione | Restituire il senso di comunità

Restituire il senso di comunità, soprattutto mediante la partecipazione attiva alle principali dinamiche socioeconomiche e culturali. Questo il filo conduttore del nuovo piano programmatico pluriennale 2026-2028 (Ppp) e del documento programmatico previsionale 2026 (Dpp) della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

