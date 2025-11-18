La fondazione Pescarabruzzo approva la nuova programmazione | Restituire il senso di comunità
Restituire il senso di comunità, soprattutto mediante la partecipazione attiva alle principali dinamiche socioeconomiche e culturali. Questo il filo conduttore del nuovo piano programmatico pluriennale 2026-2028 (Ppp) e del documento programmatico previsionale 2026 (Dpp) della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Se il FLA2025 è stato così "diffuso" il merito in gran parte va alla @Fondazione Pescarabruzzo , che ci e vi ha ospitati in tanti dei suoi spazi all'interno della città: dalla conferenza stampa all' Imago Museum ai talk al MicHub e alla Maison des Arts, agli eventi al - facebook.com Vai su Facebook
La fondazione Pescarabruzzo approva la nuova programmazione: "Restituire il senso di comunità" - 2028 e il documento programmatico previsionale 2026, che definiscono le strategie, le linee guida e i prin ... Secondo ilpescara.it