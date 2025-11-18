La folle fuga in auto di un 19enne a Messina culminata con un incidente pedoni salvi per miracolo
Un diciannovenne è stato arrestato a Messina dopo un inseguimento notturno: resistenza, lesioni e possesso di marijuana le accuse. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Messina, folle inseguimento: salta l’alt e finisce contro due auto! Arrestato 19enne | DETTAGLI - Nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un messinese, diciannovenne, poiché r ... Segnala strettoweb.com
