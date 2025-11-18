La finta identità e l' odio verso lo Stato che si respira in carcere Angela Porcello | Ecco cosa farò da donna libera

"Io infame? Se infame significa distaccarsi da quel mondo criminale dove ero finita, allora sì. Lo sono e mi faccio pure tatuare questa parola". Angela Porcello, l'ex avvocato cancellata dall'Ordine, su sua stessa richiesta all'indomani dell'arresto per mafia, non teme di usare questo termine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La finta identità e l'odio verso lo Stato che si respira in carcere, Angela Porcello: "Ecco cosa farò da donna libera"

