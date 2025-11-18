La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Sicilia ultima tappa Messina

Messinatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 19 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa in Sicilia, attraversando 29 comuni e toccando otto siti riconosciuti dall’Unesco. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha reso noto il dettaglio dell’itinerario.Il percorso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

