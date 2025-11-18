La favola di Curaçao un' Isola di 150mila abitanti a un passo dai Mondiali

Roma, 18 novembre 2025 - A un passo dalla storia. La nazionale maschile di calcio di Curaçao è vicinissima a conquistare un posto nella fase finale del Mondiale 2026. Ma come può la rappresentativa di un’isola di appena 441 chilometri quadrati e 150 mila abitanti affacciarsi sul grande palcoscenico del calcio internazionale? Semplicemente pareggiando o vincendo la partita di questa notte contro la Giamaica. Nel Girone B di qualificazione CONCACAF, la nazionale dell’isola, guidata dall’olandese Dick Advocaat – che però non sarà presente alla partita decisiva per motivi familiari – ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

