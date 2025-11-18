La favola di Curaçao un' Isola di 150mila abitanti a un passo dai Mondiali
Roma, 18 novembre 2025 - A un passo dalla storia. La nazionale maschile di calcio di Curaçao è vicinissima a conquistare un posto nella fase finale del Mondiale 2026. Ma come può la rappresentativa di un’isola di appena 441 chilometri quadrati e 150 mila abitanti affacciarsi sul grande palcoscenico del calcio internazionale? Semplicemente pareggiando o vincendo la partita di questa notte contro la Giamaica. Nel Girone B di qualificazione CONCACAF, la nazionale dell’isola, guidata dall’olandese Dick Advocaat – che però non sarà presente alla partita decisiva per motivi familiari – ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Una mostra che ha creato una profonda connessione fra l’essere donna e il mondo delle infinite possibilità. È “La favola di essere donna”, la personale a mia cura di Katia Papaleo, al Museo Il Correggio, diretto da Francesca Manzini con me in foto, a Palazzo - facebook.com Vai su Facebook
L'isola antichironomidi, ne cattura in media 150mila al giorno - In un lasso di tempo di circa due mesi, Isola B, la struttura galleggiante collocata nel cuore del Trasimeno con l'obiettivo di attirare i chironomidi, ha permesso di catturare oltre dodici milioni di ... Scrive rainews.it