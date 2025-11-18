la corruzione cambia adesso politici e burocrati si trasformano in imprenditori

AGI - "Separare le carriere dei politici e dei burocrati da quelle degli affaristi". Quella di Costantino Visconti, giurista e direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell' Università di Palermo, è una provocazione che coglie nel segno di una trasformazione dello schema della corruzione: dagli anni Novanta, che a Tangentopoli vedevano il politico farsi recapitare la mazzetta senza incontrare mai l'imprenditore, a oggi, in cui il politico e il burocrate tendono essi stessi a farsi imprenditori assegnatari di appalti e contratti con la pubblica amministrazione. Il caso Cuffaro è l'ultimo di una serie di inchieste sul mondo della sanità in Sicilia. 🔗 Leggi su Agi.it

