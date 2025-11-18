La corruzione cambia Adesso politici e burocrati si trasformano in imprenditori
AGI - "Separare le carriere dei politici e dei burocrati da quelle degli affaristi". Quella di Costantino Visconti, giurista e direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell' Università di Palermo, è una provocazione che coglie nel segno di una trasformazione dello schema della corruzione: dagli anni Novanta, che a Tangentopoli vedevano il politico farsi recapitare la mazzetta senza incontrare mai l'imprenditore, a oggi, in cui il politico e il burocrate tendono essi stessi a farsi imprenditori assegnatari di appalti e contratti con la pubblica amministrazione. Il caso Cuffaro è l'ultimo di una serie di inchieste sul mondo della sanità in Sicilia. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mazzette per 100 milioni, subappalti truccati, sospensioni e dimissioni. L’UE teme distorsioni nei fondi per la resistenza alla Russia “Il presidente ha creato un sistema inefficiente incapace di fermare la corruzione, meglio cambiare”, dice un parlamentare della - facebook.com Vai su Facebook
Travaglio sul Nove: “Corruzione in Ucraina? Mentre i soldati muoiono al fronte c’è chi si siede sulla tazza del cesso d’oro massiccio” - Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda il ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
CORRUZIONE IN UCRAINA/ “Se l’inchiesta fa fuori Zelensky si sblocca la trattativa con la Russia” - L'esercito ucraino è in grave difficoltà e ora un'indagine per corruzione riguarda l'ex socio: si stringe il cerchio intorno a Zelensky ... Lo riporta ilsussidiario.net
Corruzione, falso e frodi: 8 arresti tra politici e funzionari. In carcere il vicesindaco di Sannicola, indagato il primo cittadino - I militari della guardia di finanza del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito all'alba di oggi un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti, dei ... Lo riporta quotidianodipuglia.it