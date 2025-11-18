La commissione Via dà l' ok alla nuova isola delle Tresse ma impone integrazioni

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il punto che conta davvero è positivo: la commissione nazionale Via ha espresso oggi parere favorevole, sul progetto del nuovo sito per la messa a dimora dei sedimenti da escavo, localizzato nell’area lagunare a sud dell’Isola delle Tresse lungo il canale Malamocco-Marghera. Ma lo ha fatto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

