La commissione Via dà l' ok alla nuova isola delle Tresse ma impone integrazioni
Il punto che conta davvero è positivo: la commissione nazionale Via ha espresso oggi parere favorevole, sul progetto del nuovo sito per la messa a dimora dei sedimenti da escavo, localizzato nell’area lagunare a sud dell’Isola delle Tresse lungo il canale Malamocco-Marghera. Ma lo ha fatto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
