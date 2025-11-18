La classifica delle università più sostenibili al mondo | 4 Atenei italiani nella top 200

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica IQS World University Rankings: Sostenibilità 2026 mette in ordine le università del mondo in base alla sostenibilità sociale e ambientale in base indicatori come Scambio di conoscenze, Buona governance e occupabilità. Nessuna italiana nella top 100 ma sono cinque invece gli Atenei italiani nella top 200. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

classifica universit224 pi249 sostenibiliLa classifica delle università più sostenibili al mondo: 4 Atenei italiani nella top 200 - La classifica IQS World University Rankings: Sostenibilità 2026 mette in ordine le università del mondo in base alla sostenibilità sociale e ambientale ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Universit224 Pi249 Sostenibili