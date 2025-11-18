La classifica delle università più sostenibili al mondo | 4 Atenei italiani nella top 200
La classifica IQS World University Rankings: Sostenibilità 2026 mette in ordine le università del mondo in base alla sostenibilità sociale e ambientale in base indicatori come Scambio di conoscenze, Buona governance e occupabilità. Nessuna italiana nella top 100 ma sono cinque invece gli Atenei italiani nella top 200. 🔗 Leggi su Fanpage.it
