La Chimera Nuoto domina lo Swimmeeting Alto Adige | primo posto su 47 squadre
La Chimera Nuoto trionfa allo Swimmeeting Alto Adige, firmando un risultato storico nella ventinovesima edizione della manifestazione internazionale di Bolzano. La società aretina ha conquistato il primo posto assoluto tra quarantasette squadre provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, imponendosi in un contesto arricchito dalla presenza di medagliati olimpici e mondiali. Il bottino complessivo parla da sé: quindici ori, sette argenti e nove bronzi, per un totale di trentuno medaglie che hanno permesso alla Chimera Nuoto di precedere i padroni di casa dell’SSV Bozen e centrare il miglior piazzamento di sempre nella storia della competizione. 🔗 Leggi su Lortica.it
