La carbonara con italiaanse pancetta e panna venduta al Parlamento Europeo | il ministro Lollobrigida chiede verifiche

La carbonara è uno dei piatti simbolo di Roma e dell’Italia. Ecco perché, su certe cose, non si può scherzare. Il prossimo 10 dicembre l’Unesco deciderà se far entrare la cucina italiana nel suo patrimonio. Un appuntamento importante per difendere i piatti tipici. All’estero, infatti, non si. 🔗 Leggi su Romatoday.it