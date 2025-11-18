La Camera Usa approva la legge per rendere pubblici gli Epstein files con un solo voto contrario | cosa succede ora

La Camera degli Stati Uniti ha dato il via libera a un disegno di legge che potrebbe aprire uno dei dossier più opachi e controversi, e che preoccupa lo stesso presidente Donald Trump, degli ultimi decenni: quello su Jeffrey Epstein. Il provvedimento, passato con la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta, obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti i file federali legati al finanziere morto suicida in carcere nel 2019, mentre attendeva il processo per favoreggiamento di prostituzione e traffico sessuale di minori. La misura è passata con 427 sì e un solo no, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. 🔗 Leggi su Open.online