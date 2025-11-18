La Camera Usa approva la legge per divulgare i file Epstein | quasi unanimità bipartisan

La Camera degli Stati Uniti ha approvato con 427 voti favorevoli e uno contrario la legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici entro 30 giorni tutti i file sul caso Epstein. Lo speaker Mike Johnson chiede più tutele per vittime e testimoni, mentre il Senato valuta un voto rapido. Perché la votazione è considerata storica? La misura è passata con un raro consenso bipartisan:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

