La boxe accende Montelupo | una serata di sport inclusione e grandi emozioni

Empoli, 18 novembre 2025 - La boxe torna protagonista a Montelupo Fiorentino con un appuntamento che promette emozioni. Lunedì 8 dicembre il Palazzetto dello Sport ospiterà una serata speciale organizzata dalla palestra SAF, con il patrocinio del Comune, capace di riportare al centro i valori più autentici della nobile arte: passione, inclusione e cuore sportivo. L’ASD Sempre Avanti Firenze presenta infatti un evento che celebra il pugilato in tutte le sue forme, offrendo al pubblico uno spettacolo fatto di tecnica, coraggio, storie umane e talento emergente. La serata sarà un vero e proprio viaggio attraverso il mondo della boxe: si partirà con un incontro professionistico che rappresenta il culmine dell’evento, dove atleti di alto livello si confronteranno sul ring, per poi proseguire con un incontro di paraboxe che dimostrerà in modo esemplare come lo sport possa davvero abbattere qualsiasi barriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La boxe accende Montelupo: una serata di sport, inclusione e grandi emozioni

