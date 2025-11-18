La biblioteca della Bassa vince il bando nazionale | arriva l' importante finanziamento

La biblioteca comunale di Tribano è stata selezionata come vincitrice del bando nazionale promosso dal Dipartimento per le Attività Culturali, aggiudicandosi un finanziamento di 15.836 euro destinato all’ampliamento del patrimonio librario. Afferma Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

la biblioteca della bassa vince il bando nazionale arriva l importante finanziamento

