La beffa al Louvre dopo il furto dei gioielli | come due tiktoker hanno ingannato la sicurezza

Screenworld.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Louvre continua a far parlare di sé, ma ancora una volta per ragioni che poco hanno a che fare con l’arte custodita tra le sue mura. Questa volta a finire sotto i riflettori è la bravata di due giovani tiktoker belgi, Neal e Senne, che con oltre 48mila follower sul social network sono riusciti nell’impresa che suona come una beffa: appendere il proprio ritratto nella celebre Salle des Etats, la sala che ospita la Gioconda, senza che nessun addetto alla sicurezza li fermasse. L’episodio risale a venerdì scorso, intorno alle 17:30, quando i due influencer sono entrati nel museo parigino mescolandosi tranquillamente ai visitatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

