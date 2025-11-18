La beffa al Louvre dopo il furto dei gioielli | come due tiktoker hanno ingannato la sicurezza

Il Louvre continua a far parlare di sé, ma ancora una volta per ragioni che poco hanno a che fare con l’arte custodita tra le sue mura. Questa volta a finire sotto i riflettori è la bravata di due giovani tiktoker belgi, Neal e Senne, che con oltre 48mila follower sul social network sono riusciti nell’impresa che suona come una beffa: appendere il proprio ritratto nella celebre Salle des Etats, la sala che ospita la Gioconda, senza che nessun addetto alla sicurezza li fermasse. L’episodio risale a venerdì scorso, intorno alle 17:30, quando i due influencer sono entrati nel museo parigino mescolandosi tranquillamente ai visitatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La beffa al Louvre dopo il furto dei gioielli: come due tiktoker hanno ingannato la sicurezza

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova beffa per la sicurezza del Louvre: tiktoker appendono un loro ritratto nella sala della Gioconda Vai su X

Noooo! questa e bella!! Louvre, nuova beffa: due tiktoker eludono la sicurezza e appendono il loro dipinto nella stanza della Gioconda Nuova beffa per il museo del Louvre a Parigi dopo la storica e rocambolesca rapina subita lo scorso 19 ottobre. La - facebook.com Vai su Facebook

Nuova beffa per la sicurezza del Louvre: tiktoker appendono un loro ritratto nella sala della Gioconda - A poche settimane dalla rapina milionaria al Louvre, due tiktoker belgi hanno appeso un dipinto fatto da loro vicino alla Gioconda. Riporta greenme.it

Nuova beffa al Louvre con una cornice LEGO: due tiktoker appendono la loro opera accanto alla Gioconda - Due tiktoker belgi hanno eluso la sicurezza del Louvre con una cornice LEGO e hanno appeso la loro opera nella sala della Gioconda, sfidando i controlli ... Da fanpage.it

Entrano al Louvre e appendono un loro dipinto nella sala della Gioconda: la nuova ‘beffa’ al museo parigino – VIDEO - Due tiktoker fiamminghi aggirano i controlli e appendono un loro quadro al Louvre nella stessa sala della Gioconda ... ilfattoquotidiano.it scrive