Kristen Stewart debutta alla regia con The Chronology of Water ecco il trailer

L'attrice Imogen Poots è la star del lungometraggio, in arrivo negli Stati Uniti a dicembre, tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch. Il film The Chronology of Water, che segna l'esordio alla regia di Kristen Stewart dopo la realizzazione di alcuni corti, ha ora un trailer e una data di uscita. Negli Stati Uniti il progetto, tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch, verrà infatti distribuito nelle sale dal 5 dicembre. Cosa racconta il film Nel video promozionale di The Chronology of Water si anticipa lo stile scelto da Kristen Stewart per portare sul grande schermo la storia, all'insegna di momenti drammatici e speranza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kristen Stewart debutta alla regia con The Chronology of Water, ecco il trailer

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo un lieve miglioramento dovuto al #MeToo, Hollywood torna a bistrattare le registe, come testimonia Kristen Stewart, alle prese col suo debutto dietro la macchina da presa. - facebook.com Vai su Facebook

Kristen Stewart: la star di Twilight debutta alla regia con “The Chronology of Water” - romantica “Twilight” al consolidamento della carriera attraverso prestigiose collaborazioni sul set, Kristen Stewart si è affermata ... Segnala unionesarda.it

Kristen Stewart: «Debutto in regia dopo 10 anni difficili. Che battaglia per trovare il finanziamento» - Cannes Per festeggiare il suo esordio da regista, che si preannuncia incendiario, Kristen Stewart a Cannes, dov’è di casa, rinuncia all’aspetto androgino e sfoggia un abito rosa trasparente con ... Da corriere.it

Kristen Stewart inferocita: "Dopo il MeToo, sembrava il momento delle donne, le nostre storie sono troppo poche" - Al Women’s Luncheon dell'Academy sponsorizzato da Chanel, Kristen Strewart, dopo il recente debutto alla regia con The Chronology of Water, si è sfogata su Hollywood, che starebbe ritirando i remi in ... Come scrive comingsoon.it