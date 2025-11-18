Kosovo Svizzera la decisione finale su Zhegrova è da non credere | la scelta del CT sull’attaccante della Juve lascia i tifosi sbalorditi Le formazioni ufficiali

Kosovo Svizzera, è panchina per l’attaccante della Juventus, Zhegrova. Di seguito le formazioni ufficiali del match valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. Arriva una notizia che garantisce cautela e gestione del carico per la Juventus. Edon Zhegrova, attaccante di talento della Vecchia Signora, non è stato inserito nell’undici titolare del Kosovo per la sfida contro la Svizzera. Il kosovaro partirà dalla panchina in una mossa che permette al giocatore di recuperare energie e al club bianconero di tirare un sospiro di sollievo. Zhegrova è reduce da un lungo stop che ne ha condizionato pesantemente l’inizio di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

