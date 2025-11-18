Kiev segna una svolta missili tattici Atacms centrano strutture militari in Russia | Evento storico
Le recenti azioni militari condotte dalle forze armate ucraine hanno segnato una svolta significativa nel conflitto in corso. Per la prima volta in modo esplicito e confermato, le forze di Kiev hanno fatto ricorso all’impiego dei sistemi missilistici tattici a lungo raggio di produzione statunitense, gli ATACMS (Army Tactical Missile System), per sferrare un attacco mirato e di alta precisione contro infrastrutture di natura strettamente militare situate all’interno del territorio riconosciuto della Federazione Russa. Questo sviluppo non è semplicemente un evento tattico, ma riveste un’importanza strategica e politica che modifica la percezione del campo di battaglia e le dinamiche di escalation. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ucraina e Francia firmano una LoI per la fornitura di RAFALE e SAMP/T NG a Kiev L’intesa segna un chiaro orientamento strategico verso la costruzione militare dell’Ucraina post-conflitto - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina e Francia firmano una LoI per la fornitura di RAFALE e SAMP/T NG a Kiev L’intesa segna un chiaro orientamento strategico verso la costruzione militare dell’Ucraina post-conflitto Vai su X
Ucraina, dalla Francia fino a 100 caccia Rafale: la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev - Per l’Ucraina, impegnata da oltre tre anni nella difesa contro l’invasione russa, l’arrivo dei Rafale, secondo analisti citati dal Kiyv Post, rappresenta un salto tecnologico significativo rispetto ... Da msn.com
Iskander-M e Kinzhal: Mosca potenzia i suoi missili per "bucare" i Patriot di Kiev - Il livello di efficacia raggiunto dai missili Iskander lascia pensare che Mosca sia riuscita a modificarli per eludere i sistemi di difesa aerea schierati dall'Ucraina. Lo riporta ilgiornale.it
Usa pronti alla svolta . Armi a lungo raggio a Kiev: "Potrà colpire la Russia" - Il videpresidente Vance: il tycoon sta valutando se fornire i missili Tomahawk. Secondo quotidiano.net