Khashoggi Trump | Non piaceva a un sacco di persone bin Salman non ne sapeva nulla

Donald Trump difende il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in merito all’ uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre 2018 a Istanbul. “Vostra Altezza Reale, l’intelligence statunitense ha concluso che lei ha orchestrato il brutale omicidio di un giornalista. Le famiglie delle vittime dell’11 settembre sono furibonde per la sua presenza qui nello Studio Ovale. Perché gli americani dovrebbero fidarsi di lei? E lo stesso vale per lei, signor presidente”, ha chiesto un giornalista di Abc. “ State citando una persona estremamente controversa. Molte persone non apprezzavano il signore di cui state parlando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

