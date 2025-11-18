Kessler uccise con metodo nazista Adinolfi accusa la Germania e il silenzio della Chiesa

Roma, 18 novembre 2025 – "Le  Kessler uccise con un metodo nazista, sono meravigliato dal silenzio della Chiesa”. È il commento di Mario Adinolfi al  suicidio assistito  che ha interrotto la vita delle gemelle  Alice ed Ellen. Una scelta consapevole fatta per porre fine ai  problemi di salute   che causavano sofferenza e depressione. Sono morte ieri nella loro villa di Grünwald , sotto la stretta sorveglianza di un medico e di uno psicologo della Dghs, una delle tra associazioni tedesche per il suicidio assistito.  Una pratica che in Germania è stata depenalizzata nel 2020, anche se al momento non esiste una legge nazionale che ne regolamenti l’applicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

