Il sincronismo. Nella nascita, nel ballo, nell?addio: insieme fino all?ultimo istante, concordato in comune, chissà quanto discusso e infine preparato con attenzione. Se ne sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Kessler, gemelle della tv insieme fino all'ultimo. Morte in casa a 89 anni, fin da piccole unite da danza e padre violento

