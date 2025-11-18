Kate Middleton il suo potente messaggio nel primo discorso dopo il cancro
Kate Middleton è tornata in pubblico e ha pronunciato il suo primo discorso dopo due anni, ossia da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha lanciato un importante messaggio che parla d’amore e di unità. Kate Middleton, il primo discorso dopo due anni. In attesa di vederla al Royal Albert Hall, Kate Middleton si è presentata al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood. L’evento, ospitato a Londra, è stato definito il “primo del suo genere” e riunisce i leader aziendali più influenti del Regno Unito per promuovere iniziative a sostegno della prima infanzia. 🔗 Leggi su Dilei.it
