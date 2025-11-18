Karate i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | c’è un’aggiunta al gruppo azzurro

L’Italia del karate è pronta a volare al Cairo per i Mondiali 2025, che si terranno nella capitale egiziana dal 27 al 30 novembre prossimi, quando in palio vi saranno medaglie e titoli iridati sui tatami africani. La spedizione azzurra potrà contare su 12 atleti complessivamente, visto che alla lista primaria qualificati si è aggiunto da poco anche Michele Martina, il karateka azzurro degli 84 kg che ha beneficiato di una quota di iscrizione arrivata dal meccanismo di qualificazione legato all’Universal Place, per risultati pregressi e ranking mondiale. Con questa aggiunta quindi, l’Italia raggiunge il Giappone e l’Egitto (paese ospitante) nella particolare graduatoria dei contingenti che sono riusciti a qualificare un atleta per ognuna delle 12 categorie in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

